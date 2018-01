Brand door kortsluiting 22 januari 2018

De brandweer werd zaterdagavond rond 22.30 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de Emiel De Smitlaan in Oostende. Kortsluiting in een vals plafond was de boosdoener. De brandweer nam stukken plafond weg om smeulende en rokende balken in het dak te blussen. Het vuur was snel onder controle en de woning is nog bewoonbaar. (BBO)