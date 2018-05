Brand blijkt pot op vuur 31 mei 2018

In de Voorhavenlaan in Oostende belde een bewoner dinsdagavond rond 23 uur de brandweer omdat zijn brandalarm in werking trad. De brandweer ging meteen ter plaatse, maar kon op het eerste gezicht geen brand in het appartement aantreffen. Op de eerste verdieping echter was een grote rookwolk ontstaan. Oorzaak was een potje met eten dat op het vuur was blijven staan. De bewoner van het appartement op de eerste verdieping was in slaap gevallen. De brandweer haalde de pot van het vuur en startte de ventilatie. Afgezien van wat rookafzetting, was er weinig schade. (BBO)