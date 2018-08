Brand blijkt barbecue 20 augustus 2018

De hulpdiensten hebben gisteren rond 11 uur de melding gekregen van een zware woningbrand in de Boogschuttersstraat in Oostende. Er was hevige rook, luidde de oproep. Eens ter plaatse, bleek weinig aan de hand. De eigenaar van de woning was volgens de politie bezig met een groot barbecuetoestel op te starten en dat veroorzaakte de rookpluim. Van een brand was geen sprake. (BBO)