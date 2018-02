Boycot brengt Visveiling in verlegenheid NEDERLANDSE GROOTKOPERS BLIJVEN DRIE DAGEN LANG WEG LEEN BELPAEME

10 februari 2018

02u33 0 Oostende Enkele Nederlandse grootkopers weigerden de laatste drie veildagen hun vis in Oostende of Zeebrugge te kopen omdat de Vlaamse Visveiling (VLV) hun klanten rechtstreeks zou benaderd hebben. Daardoor zakten de visprijzen en trokken vissers met hun vangst naar Nederland. Gisteren is er toch een overeenkomst bereikt, liet de VLV weten.

Gisterenochtend vroeg startte de veiling in Oostende en Zeebrugge zoals gewoonlijk. Enige verschil was dat er in plaats van de gewoonlijke 150 ton vis veel minder beschikbaar was. Ook de prijzen waren voor enkele vissoorten dramatisch laag. Voor een kilogram rode poon betaalt de groothandelaar normaal gezien 2,5 à 3 euro, gisteren was dat 0,12 euro. Ook pladijs bracht weinig op. De handelaars en de vissers vreesden al de hele week voor het drama. Enkele grootkopers uit Nederland weigerden al drie dagen iets te kopen bij de Vlaamse Visveiling (VLV). Volgens verschillende vishandelaars en reders ontstond het dispuut omdat de VLV de klanten van de grootkopers rechtstreeks had benaderd. Maar tegen de avond liet Sylvie Becaus van de VLV echter weten dat er dan toch een overeenkomst was bereikt.





'Treiter de vissers niet'

"Die grootkopers zijn vooral geïnteresseerd in vissoorten zoals rode poon, pladijs en inktvis, bedoeld voor de export. Omdat die grootkopers de Veiling hier links lieten liggen, kregen de reders veel minder geld voor hun vis. Veel Vlaamse vissers zijn daarom met hun vangst naar Nederland getrokken. Ze krijgen daar de prijs die ze gewoon zijn én ze kunnen hun vis dichter bij de visgronden afzetten. Ze komen nu uit sentimentele redenen terug naar hier, maar je mag ze ook niet te veel treiteren", zegt visgroothandelaar Maarten du Bois, voorzitter van Visgro, de beroepsvereniging voor visgroothandelaren.





Boekje te buiten

In de sector wijzen ze met de vinger naar de VLV. "Een Visveiling moet, zoals het woord zegt, veilen. Niet meer en niet minder. Nu schieten ze in hun eigen been, maar is wél de hele sector slachtoffer", hoor je zowat overal. "In Nederland is het onbestaande dat een veiling de vis ook verwerkt", vindt ook Maarten du Bois. "De VLV gaat haar boekje te buiten." Sylvie Becaus van de VLV maakt zich sterk dat zowel de reders als de kopers maandag terug aanwezig zullen zijn op de veiling. Becaus ontkent dat de Visveiling haar boekje te buiten gaat. "Iedereen koopt onder dezelfde voorwaarden. Over de invulling van onze taken heeft iedereen zijn eigen visie", aldus Becaus.





Verlies

Ondertussen hebben enkele reders wel al verlies geleden. Zo bracht de O.33 Marbi een groot deel van de vangst naar Nederland. "Maar het andere deel brachten we naar Oostende, en dat heeft ons wat gekost. De tongscharren werden verkocht aan de helft van de prijs", vertelt Pascal Vanbillemont. Ook de O.51 Stormvogel had onder de boycot te lijden. "De opbrengst was minder, maar het verlies viel al bij al mee", berust Alfred Decuypere.