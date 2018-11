Bovenste verdieping CM-parkeertoren wordt 'samentuin' 16 november 2018

02u25 0

De bovenste verdieping van de parkeertoren van de CM, naast de site van het voormalige Sint-Jozefsziekenhuis, zal vanaf volgend voorjaar dienst doen als 'samentuin'. Bedoeling is om er groenten, klein fruit en bloemen te kweken, acht verdiepingen hoog met uitzicht op de stad. Op zondag 2 december organiseert Torenoogst daarom een zadeninzameling. Onder de noemer 'geen woorden maar zaden' roepen ze mensen op om hun extra zaden binnen te brengen. "In het voorjaar beginnen we met het zaaien van de eerste planten voor de Torenoogst, maar daar hebben we natuurlijk wel zaden voor nodig. Heb je zaden - die nog kiemkrachtig zijn - te veel? Wij zamelen ze graag in. Alle zaden van groenten, fruit, bloemen en kruiden zijn welkom", laten initiatiefnemers Lore Provoost en Gillian Lowyck weten. (LBB)