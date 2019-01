Bovenbouw nieuw zwembad start na kerstvakantie Timmy Van Assche

01 januari 2019

13u28 0 Oostende Na het kerstverlof start de bovenbouw aan het nieuwe zwembad op de hoek van de Northlaan en Nieuwpoortsesteenweg.

De eigenlijke werken startten al in maart 2018. Voor het winterse bouwverlof werden de vloeren en wanden gegoten van de onderbouw. Daardoor waren de werken voor passanten nog niet echt zichtbaar, ook al zit het project op schema. Voorlopig wordt juni 2020 naar voren geschoven als datum voor de oplevering. De project kost 26,9 miljoen euro, exclusief btw. De stad ontving van de Vlaamse regering een subsidie van 852.000 euro. Het schepencollege keurde ook enkele meerprijzen goed, zoals zo'n 148.000 euro voor grondwerken en 98.650 euro (exclusief btw) voor aanpassingen aan de recreatiebaden. In het nieuwe zwemcomplex komt een wedstrijdbad van 50 op 25 meter met 10 banen en een tribune voor 300 personen. Dit groot bad is over de volledige lengte 2,5 meter diep, maar in de eerste 17 meter zit een beweegbare bodem, zodat er ook een minder diep gedeelte kan gemaakt worden. Er komt ook een extra instructiebad van 25 op 10 meter.

Appartementen

Een ondergrondse parkeerplaats moet 69 wagens herbergen, uiteraard is ook een fietsenstalling en ‘kiss & ride’-zone voorzien. Het zwembad komt er in combinatie met 22 koopappartementen van sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel. De realisatie van deze woningen maakt financieel geen deel uit van het zwembaddossier. De appartementen zouden in september 2020 klaar zijn.