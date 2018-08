Bouwmateriaal gestolen 20 augustus 2018

02u34 0

In de Smientstraat in Stene zijn vrijdagnacht allerhande bouwmaterialen gestolen. Die lagen opgeslagen in containers bij een bouwwerf. Drie containers werden betreden, vier andere vertoonden inbraaksporen, maar daar raakten de dieven niet binnen. De politie startte een onderzoek. (BBO)