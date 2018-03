Bouw zwemparadijs uit de startblokken 31 MILJOEN EURO VOOR COMPLEX MET WEDSTRIJD- EN RECREATIEBAD LEEN BELPAEME

16 maart 2018

02u31 0 Oostende De bouw van het nieuwe zwembad van Oostende is begonnen. Vanaf 2020 kan je genieten van onder andere een interactieve glijbaan, een sauna, hottubs... De kostprijs van al dat moois: 31 miljoen euro, zonder BTW.

"Het was een dossier met veel ups en downs, maar ik ben blij dat we eindelijk gestart zijn." Dat vertelde burgemeester Johan Vande Lanotte gisteren. Geen moment te vroeg, want het huidige zwembad in Oostende is dringend aan vernieuwing toe.





Er werd lange tijd gezocht naar een ideale oplossing en uiteindelijk besliste het stadsbestuur om voor een volledig nieuw gebouw te gaan op een andere locatie. Dat werd de site van de vroegere Vercaemerschool, op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Northlaan. Ondertussen zijn de werken gestart en tegen het voorjaar van 2020 moet het nieuwe zwembad klaar zijn. In het complex werd zowel een wedstrijdbad als een recreatief zwembad gecombineerd.





Watervallen

"Er komt een wedstrijdbad van 50 op 25 meter met 10 banen en een tribune die plaatsbiedt aan 300 personen. Dit groot bad is over de volledige lengte 2,5 meter diep, maar in de eerste 17 meter zit een beweegbare bodem, zodat er ook een minder diep gedeelte kan gemaakt worden. Er komt ook een extra instructiebad van 25 op 10 meter", licht schepen van Sport Arne Deblauwe (sp.a) toe.





Volledig nieuw voor Oostende is een recreatief zwembad. "De recreatiezone bestaat uit het kleuter- en peuterbad en het recreatiebad voor de oudere jeugd. In die zone zijn heel wat speelse en interactieve elementen, zoals een klimwand van 6 meter, watervallen, waterspuiten en speelelementen, een ruime familieglijbaan en een circa 70 meter lange interactieve glijbaan. Deze glijbaan heeft snelheidsmeters, licht- en geluidseffecten en touchpads", licht architect Manfred Wansink toe.





Whirlpools

"Het zwembad zal uitkijken op de golfbaan, waardoor je het gevoel zal krijgen dat je in de natuur zwemt. Buiten komen er ook twee hottubs en een whirlpool, met zicht op het groen. Binnen zijn er een sauna en nog een whirlpool."





22 flats

Op de eerste verdieping is de horecazone met een ruim terras. Het horecagedeelte strekt zich over de volledige lengte van de verdieping uit. "Zwembaden vroeger waren heel erg gesloten. Nu maken we bewust een open gebouw. Het moet uitnodigend zijn. Vooraan komt er daarom ook een plein", zegt Wansink.





Op deze site komen ook 22 koopappartementen van Sociale Huisvestingsmaatschappij WoonWel en een ondergrondse parking met 69 parkeerplaatsen. Ook gepland zijn een kiss-and-ridezone en een ruime fietsenstalling.





De stad gaf samen met Farys de opdracht aan OLCO-Sportsphere b.v. om het nieuwe zwembad te ontwikkelen.