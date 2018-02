Bouw crematorium van start VERPLAATSINGEN EN WACHTTIJDEN ZULLEN FEL VERMINDEREN LEEN BELPAEME

06 februari 2018

02u40 0 Oostende De bouw van het crematorium in Oostende kan starten en zal in de loop van 2019 klaar zijn. Er is momenteel een grote nood aan een bijkomend crematorium in de regio gezien de lange wachttijden in Brugge. Bij bijna 80 procent van de overlijdens in Oostende wordt immers gekozen voor crematie.

Het nieuwe crematorium Polderbos komt op het terrein van de oude steenbakkerij in de Grintweg in Oostende. Daar werd gisteren de eerste spadesteek gedaan door Vlaams viceminister-president Bart Tommelein en politici uit de betrokken gemeenten. De uitbating is in handen van de intercommunale OVCO, de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer waarin zowel Oostende, Oudenburg, Bredene en Middelkerke vertegenwoordigd zijn. In de ganse regio is de nood aan een extra crematorium in West-Vlaanderen immers voelbaar.





Het dichtst gelegen crematorium vandaag is in Brugge. Gezien het feit dat voor de asverstrooiing of het bijzetten in het columbarium meestal gekozen wordt om dit in de eigen te gemeente te doen, moet er dan ook een lange afstand afgelegd worden. Bovendien blijkt dat de bestaande crematoria overbelast raken waardoor de wachttijden voor een crematie in het dichtst bij gelegen crematorium vaak meer dan een week bedragen. Hierdoor is de plechtigheid en de asvertrooiing vaak op verschillende dagen.





Meerwaarde

"Er is een grote maatschappelijke vraag naar een dichtbijgelegen en goed bereikbaar crematorium met aanvaardbare wachttijden. Polderbos zal dus zeker een meerwaarde betekenen voor de kuststreek en voor de families die extra emotionele belasting van verre verplaatsingen en wachttijden kunnen wegnemen", vertelt voorzitter van OVCO, Jean Vandecasteele. Het gebouw krijgt een onthaalfunctie en ceremoniële ruimte waar plaats is voor de rouwende families en de bezoekers. De aula's zelf zijn 2 zalen van verschillende grootte. In uitzonderlijke gevallen kunnen deze ruimtes samen ingezet worden voor één ceremonie. De grote aula biedt 250 zitplaatsen en 200 staanplaatsen in combinatie met de inkomhal. De kleine aula telt 150 zitplaatsen en 20 staanplaatsen.





Voetbalstadion

Het dossier van het crematorium loopt al lang. "De opstart stond al opgenomen in het bestuursakkoord van 2012. In februari 2013 werd de openbare oproep gelanceerd en in 2014 werd de architect aangeduid. De vergunning was in 2016 binnen, maar door een procedureslag liet de uitvoering op zich wachten. Enkel de bouw van een voetbalstadion is moeilijker dan een crematorium in België. Er waren vooral opmerkingen over de inplanting, maar ik vind dit nog altijd de beste inplanting om de mensen een sereen afscheid te gunnen."





Ondertussen wordt ook de Grintweg heraangelegd met een fietspad. "We zullen ook vragen aan De Lijn om een aftakking te voorzien van de verbinding met Gistel zodat het crematorium ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar is", zegt Vandecasteele nog.





De totale kostprijs bedraagt 7.641.974,35 euro, bestaande uit 2.352.545,38 euro eigen vermogen en subsidies. Het resterende bedrag wordt geleend.