Boulevard de Champagne strikt 6.000 proevers 19 november 2018

De vierde editie van 'Boulevard de Champagne', in het Thermae Palace Hotel, mocht zo'n 6.000 bezoekers verwelkomen. "Dat is dubbel zoveel als vorig jaar", vertelt coördinator Serge Gobin. "Mensen vinden nu écht de weg naar ons festival. Bij het begin van de derde en laatste dag was al het ijs al bijna op en waren er nog amper degustatieglazen beschikbaar." Sommige van de zestien aanwezige champagnehuizen waren al op zaterdagavond uitverkocht. "We zijn ontzettend tevreden over dit event", zegt Vincent Drouard van Toerisme Oostende. "Eind november is, net als eind januari en begin februari, een kalme toeristische periode. Met dit evenement kunnen we toch mooi uitpakken. Zo zitten hotels als Thermae Palace en Avenue Beach helemaal vol en lokken we ook veel dagjesmensen naar zee." (TVA)