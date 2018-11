Botteltje rijft horecaprijs binnen voor klantvriendelijkheid 30 november 2018

02u24 0 Oostende Biercafé en restaurant Botteltje in de Louisastraat heeft de hoofdvogel afgeschoten tijdens de jaarlijkse Horeca Awards. Botteltje behaalde de award in de categorie 'klantvriendelijkste Belgische drankgelegenheid, wijn- of cocktailbar'.

"Dit is een zeer mooie erkenning", glunderen uitbaters Jean-Pierre en Henriette en zoon James Desimpelaere. "De wedstrijdorganisatie voerde eerst een marktonderzoek in 124 steden en gemeenten, waarop 1.066 horecazaken een score kregen. Na een jurering werd een selectie gemaakt van de kanshebbers. Een 'mystery shopper' kwam vervolgens bij de deelnemende horecazaken langs. Dat we als meest klantvriendelijke drankgelegenheid worden uitgeroepen, hadden we niet verwacht. We benadrukken bij onze medewerkers het belang van een simpele 'goeiendag' of 'goeieavond en tot ziens'. Zelfs als de klant niet zo vriendelijk is, moet je beleefd blijven."





Botteltje haalde eerder al een award van reviewsite Tripadvisor binnen. Ook mocht de zaak toetreden tot de befaamde 'Orde van de Sikaru', op aanbeveling van vertegenwoordigers van regionale brouwerijen. Het doel van de orde is om Belgische speciaalbieren te promoten. "Anderhalf jaar geleden herdoopten we ons hotel Marion tot hotel Botteltje na intense renovatiewerken. Het bierthema dat het hotel nu kleur geeft, willen we begin volgend jaar ook doortrekken in de ontbijtzaal. Nieuwe meubels, gezellige en warme sfeer, en buffeteiland met warme en koude gerechten staan hierbij centraal", geeft James nog mee. (TVA)