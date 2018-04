Botsing op kruispunt Elisabethlaan 12 april 2018

Op het kruispunt van de Elisabethlaan en de Seringenstraat in Oostende gebeurde gisteren rond 17 uur een ongeval tussen een Ford en een BMW. Die laatste zou de Elisabethlaan kruisen, maar werd aangereden tijdens het oversteken. Niemand raakte evenwel gewond. De BMW kwam tot stilstand in een haag en beide auto's raakten stevig beschadigd. De politie deed de nodige vaststellingen en regelde het verkeer tot de takeling van de wagens voorbij was. (BBO)