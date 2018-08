Botsing met vluchtmisdrijf SIEBE DE VOOGT

13 augustus 2018

20u11 0

Op de Ringlaan is zondagnamiddag even na 17 uur een botsing gebeurd ter hoogte van de Zandvoordestraat. Een wagen werd er in de flank aangereden door een andere auto. De bestuurder van die laatste wagen nam na het ongeval de vlucht.