Bordeeluitbater achter tralies door prostituees in het zwart 26 april 2018

02u49 0 Oostende Een 51-jarige bordeeluitbater uit Oostende heeft 1 jaar cel en 48.000 euro boete gekregen omdat hij zeven van zijn meisjes in het zwart liet werken.

Op 17 december 2015 viel de RSZ binnen in zijn zaak, de Cap Horn. Uit het onderzoek bleek dat John C. in een jaar tijd zeven prostituees niet had aangegeven bij de RSZ.





Slagen en verwondingen

De prestaties van tien andere meisjes werden soms dan weer niet aangegeven, terwijl ze wel achter het raam zaten.





C. liep al een tiental veroordelingen op voor onder meer slagen en verwondingen en drugsgeralateerde feiten.





Ook zijn vriendin stond mee terecht. Zij werd echter vrijgesproken, omdat ze in werkelijkheid geen gezag uitvoerde.





(SDVO)