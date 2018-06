Bord moet verkeer afleiden naar randparkings 20 juni 2018

Oostende heeft een groot bord geplaatst langs de autosnelweg ter hoogte van het bedrijf Mutoh waarmee ze automobilisten sneller naar de randparkings wil sturen. Het gaat momenteel nog om een testfase, maar het is een eerste stap om de parkeerdruk in het centrum op drukke dagen te verminderen. Momenteel rijden heel wat bezoekers immers tot in het stadscentrum op zoek naar een parkeerplaats, ook als die allemaal al volzet zijn. De stad is al langer vragende partij om een bord te plaatsen langs de autosnelweg, maar kreeg hiervoor geen toestemming van het Vlaams gewest, tot grote frustratie bij het stadsbestuur. "We hebben nu een overeenkomst om tijdelijk een bord te plaatsen. We zijn nu aan het bekijken hoe we automobilisten kunnen omleiden naar onder meer de parking van de NMBS", vertelt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) (LBB)