Booteigenaar valt in water

De eigenaar van een jacht is gisterenmiddag rond 15 uur in het water gevallen aan de Mercator. De man had zich misrekend op de smalle pontons tussen de aangemeerde boten. Omstaanders belden de brandweer, maar konden de man, die zichzelf op het ponton hees, terug op het droge helpen. Een ambulance bracht hem daarna ter controle naar het ziekenhuis. (JHM)