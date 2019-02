Boomplantactie is groot succes: 10.000 stekjes, ruim 300 enthousiastelingen en stralend weer Timmy Van Assche

24 februari 2019

17u32 0 Oostende Het stadsrandbos werd deze week uitgebreid met maar liefst 10.000 nieuwe bomen. Zondagmiddag vond het hoogtepunt van de actie plaats langs de Grintweg. Ruim 300 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen. “ Onze ambitie is om met het nieuwe bestuur het stadsrandbos met minstens 50 hectare te laten groeien”, zegt milieuschepen Silke Beirens (Groen).

Al een hele week kwamen leerlingen van verschillende scholen naar het stadsrandbos om er 5.000 nieuwe bomen aan te planten. Zondagmiddag werden er nog eens 5.000 stekjes in de grond gestopt. Met deze actie groeit het stadsrandbos met drie hectare - ongeveer vijf voetbalvelden - naar een totale oppervlakte van 90 hectare. Het initiatief betekent meteen één van de grootste boomplantacties in Oostende in vele jaren, maar ook de opkomst was erg groot. De aanleg van het stadsrandbos begon in 1996.

Jong en oud

De organisatie was in handen van coöperatieve Buitengoed, het stadsbestuur, vakantiecentrum Vayamundo en serviceclub Lions Club. Maar liefst 300 enthousiaste vrijwilligers daagden op en gingen aan het spitten en planten. “Wij wonen pal in het stadscentrum en daar heb je weinig groene, open ruimtes. Net daarom besloten we af te komen: het stadsrandbos is voor de stad zeer belangrijk. Het is ook een reactie op de vele bouwprojecten van appartementen”, vertellen Bas Bulteel en Ine Tuyls, die met hun zoontjes Pablo-Victor en Felix verschillende boompjes plantten. “We moeten allemaal ons steentje bijdragen aan een betere wereld”, zegt Henrik Hovhannisyan. Hij komt met zijn nichtje Lusine stekjes planten. “Ze weet heel goed wat we hier komen doen. Kijk, dit is ook hun wereld. Ik wil dat kinderen, zoals m’n nichtje, binnen twintig, dertig en zelfs zestig jaar in een gezonde omgeving kunnen opgroeien. Daarom moeten we allemaal een inspanning leveren." Nick Vansteenkiste en Stefanie Pintelon komen met hun kindjes Annaëlle en Jack de handen vuil maken. “Dit is een mooi project en leuk voor de kleintjes. Ze zijn buiten en genieten van gezonde lucht. En natuurlijk overtuigde het stralende weer ons om naar buiten te komen.”

Biodiversiteit

De 10.000 bomen zijn niet allemaal dezelfde. Zo werden er bijvoorbeeld zwarte elzen, zomereiken en hazelaars geplant, die zorgen voor eetbare vruchten voor vogels, vlinders en bijen. Ook sporkehout, wilde kers en wilde peer zijn zeer goede nectarbronnen voor verschillende bijensoorten. In de bosrand komt meidoorn, sleedoorn, rode kornoelje, Gelderse roos en mispel. “Hiermee trekken we duidelijk de kaart van biodiversiteit”, zegt schepen Silke Beirens (Groen). “Het nieuwe stuk stadsrandbos wordt een paradijs. Vandaag bomen planten, is levensnoodzakelijk voor toekomstige generaties. Een volwassen boom absorbeert al snel 150 kilogram CO2 per jaar en bovendien zijn het uitstekende filters voor stedelijke verontreinigende stoffen. Onze ambitie is om met het nieuwe bestuur het stadsrandbos met minstens 50 hectare te laten groeien. Diezelfde lijn willen we doortrekken bij de aanleg van andere groene ruimtes, bijvoorbeeld in de stad zelf." De schepen wil samen met Buitengoed ook de aanduiding van het stadsrandbos verbeteren. “We denken na over duidelijke bewegwijzering. Want Oostende is meer dan het strand en heeft ook een zeer mooi hinterland dat iedereen kan bekoren.”