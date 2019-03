Boljevic verontschuldigt zich voor bal in gezicht van KVO-mascotte Kalle Timmy Van Assche

05 maart 2019

12u44 0 We deelden zonet de blessure-update van mascotte Kalle van @kvoostende mee aan @Boljevic95. Hij stond erop om officieel zijn excuses aan te bieden... #KalleKO #kvowbe #jpl pic.twitter.com/Cii6U6HWAX Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link Oostende “Onze mascotte herstelt van een hersenschudding, maar is speelklaar voor de thuismatch tegen Anderlecht." Dat nieuwtje stuurde KV Oostende de wereld in nadat Kalle - een van de twee mascottes - afgelopen weekend een bal recht in het gezicht kreeg van een speler van Waasland-Beveren. Een grapje, zo blijkt, waar ook de Waaslanders graag aan meedoen.

Elke thuismatch staan Manten en Kalle, de twee mascottes van KVO vertolkt door Eli Inghelbrecht en Marco Deconijnck, paraat achter het doel bij de Oostendse spionkop. In de eerste helft van de match tussen KVO en Waasland-Beveren kreeg Kalle echter een bal recht in het gezicht. Een schot van WB-speler Aleksandar Boljević zoefde over de goal van KVO en tegen de mascotte, waarop Kalle even op de grond bleef liggen.

KVO zelf communiceerde na afloop van de match over het voorval. “Na de trap van Waasland-Beveren-speler Boljevic liep Kalle een hersenschudding op, maar ze raakt zeker speelklaar voor de thuismatch tegen Anderlecht op 17 maart. Veel beterschap, en Manten, soigneer haar maar, hé!” Ook de mascottes zelf reageerden. “Na doktersbezoek mochten we op voorschrift een bestelling doen bij apotheek Coucke. Op zondag 17 maart om 20 uur zullen er drie punten voor ons klaar liggen”, lieten ze weten. En ook de tegenstanders van Waasland-Beveren deden graag mee . ‘Dader’ Blojevic excuseert zich op Twitter uitvoerig voor zijn schot.

