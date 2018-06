Boete van 408.000 euro voor mensensmokkelaars 02 juni 2018

02u49 0 Oostende Een groep Nigeriaanse mensensmokkelaars die opereerde vanuit een Oostends hotel heeft in het Gentse hof van beroep zware straffen gekregen. De kopstukken kregen tot acht jaar cel.

Voor Chukwudi A., die de organisatie vanuit Antwerpen leidde, kwam daar nog eens een zware boete van maar liefst 128.000 euro bij. Ook bij hem werd 407.020 euro verbeurd verklaard. Het appartement in Antwerpen werd ook verbeurd verklaard. In totaal werd voor 408.000 euro boetes uitgesproken. De mensensmokkelaars hadden in het hof van beroep nochtans om lichtere straffen gevraagd. Twee taxichauffeurs die de meisjes vervoerden vroegen zelfs de vrijspraak. Het hof oordeelde anders en gaf grotendeels de bevestiging van straf, slechts één beklaagde kreeg een lichtere straf. (DJG)