Boete van 1.200 euro voor bezit matrak JHM

26 maart 2019

11u27 0 Oostende Een man uit Oostende heeft een geldboete van 1.200 euro gekregen, de helft met uitstel, omdat hij op 30 juni 2017 in Oostende betrapt werd met verboden wapens.

D.G. reed op zijn fiets agenten voorbij die hem deden stoppen voor een controle. Toen bleek dat hij een uitschuifbare wapenstok bij zich had. De man werd meermaals uitgenodigd om verklaringen te komen afleggen bij de politie, maar daagde nooit op. Dat deed hij uiteindelijk wel bij de Brugse strafrechter. “De vriendenkring van mijn ex had mij al meermaals bedreigd”, sprak hij. “Daarom had ik die matrak bij. Niet met de bedoeling om die te gebruiken, maar vooral om mezelf wat veiliger te voelen. Diezelfde mensen hadden overigens ook al mijn moeder bedreigd.”