Boekenruilhuisjes kleuren het straatbeeld 25 april 2018

De Week van de Amateurkunsten focust dit jaar op het thema KUNST BUITEN. "Dat was voor de dienst Cultuur de uitgelezen kans om nieuwe boekenruilhuisjes in het Oostendse straatbeeld te plaatsen", vertelt schepen Bart Plasschaert (CD&V). Leerlingen van Petrus & Paulus West maakten de houten boekenruilhuisjes en enkele kustenaars en het dagcentrum van vzw Duinhelm mochten de huisjes kleur geven. "Oostende is vanaf nu zestien boekenruilhuisjes rijker. Iedereen mag een boek kiezen, zolang er evenveel worden teruggeplaatst. Bovendien kan de lezer-ruiler een persoonlijke boodschap achterlaten." Wie meer uitleg wil bij het creatieproces van de kunstenaars kan mee fietsen met de nocturnefietstocht op donderdag 3 mei om 18.30 uur. Inschrijven kan tot en met 1 mei via www.oostende.be/cultuur.





(LBB)