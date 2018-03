Boek over Plassendale: 1.900 jobs in 20 jaar 17 maart 2018

02u28 0 Oostende Het Economisch Huis pakt naar aanleiding van 20 jaar Plassendale uit met een boek. In die periode zijn er 1.900 rechtstreekse jobs gecreëerd.

In 1998 lanceerde Johan Vande Lanotte het idee om een industrieel project te starten voor Oostende.





Het Plassendale-project was ontstaan. "De geboorte van het Plassendale-project werd niet meteen op groot enthousiasme onthaald. Er was twijfel of bedrijven wel naar Oostende zouden komen, aangezien Oostende werd aanzien als een toeristische stad", legt burgemeester Johan Vande Lanotte uit.





Er werd altijd streng op toegekeken welke bedrijven er mochten bouwen. Het gaat altijd om groeibedrijven die op termijn 25 jobs per hectare moeten genereren. "Want het Plassendale-project is nog altijd een middel om jobs in eigen streek te krijgen. Er werden al 1.900 nieuwe rechtstreekse banen gecreëerd. Daarnaast zijn er nog een pak indirecte jobs in logistiek, ondersteunende administratieve diensten, horeca, onderhoud van gebouwen, schoonmaak en groenonderhoud. Uit onderzoek blijkt dat 3 op de 10 jobs ingenomen worden door mensen uit Oostende, nog eens 3 op 10 woont in de rest van het arrondissement, een andere 3 op 10 in de rest van West-Vlaanderen en 1 op 10 in de rest van het land", aldus Vande Lanotte. De eerste exemplaren van het nieuwe boek werden overhandigd aan CEO Yves Taillieu van NeaForma en symbolisch ook aan Guy Taillieu, voormalig voorzitter van de Kamer van Koophandel die mee aan de wieg stond van het Plassendale-project. (LBB)