Boek over 135 jaar Wellington Hippodroom RENBAAN BLIJFT INTUSSEN GROEIEN DANKZIJ EXTRA ACTIVITEITEN LEEN BELPAEME

28 augustus 2018

02u30 0 Oostende De Wellington Hippodroom bestaat 135 jaar. Gisteren werd een boek voorgesteld waarin het verleden en de toekomst van de renbaan samen aan bod komen. Christophe Desimpel, voorzitter van de Koninklijke Renvereniging, blijft streven naar extra activiteiten. Hij denkt aan jumping of dressuur.

De bouw van de Wellingtonrenbaan start in 1882 op het terrein van een voormalig fort. In 1883 geeft de Hertog van Wellington het startschot van de eerste paardenrennen in aanwezigheid van Koning Leopold II. De hippodroom groeit uit tot een van de belangrijkste renbanen voor drafrennen en galoprennen in het mondaine Europa. Oostende groeit ondertussen uit tot een populaire badplaats. "De Wellington Hippodroom is net als de Venetiaanse Gaanderijen, het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Stallingen een van de restanten van het glorieuze verleden van Oostende. In 1889 werd de Koninklijke Renvereniging Oostende (KRO) opgericht. De vereniging had een deel van de gronden en gebouwen in handen, een ander deel was in concessie van de Koninklijke Schenking. In 1997 stond de KRO op de rand van het verval. Dat jaar verwierf mijn vader, Aimé Desimpel, de meerderheid van de aandelen. Hij wou de hippodroom nieuw leven inblazen, maar stootte door zijn politiek engagement op weerstand. Vijf jaar na zijn overlijden in 2002 zijn we erin geslaagd om in nauwe samenwerking met Oostende een deel van het omvangrijke terrein van bijna 30 hectare te ontwikkelen", zegt Christophe Desimpel, voorzitter van KRO.





Moeilijke periodes

Het boek illustreert niet alleen de hoogtepunten van de renbaan, maar ook de moeilijke periodes, onder meer eind de jaren 80 toen de paardensport in België in verval raakte. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkelingen van de voorbije jaren. Zo werd in 2004 de Wellington Golf Club geopend onder voorzitterschap van Xavier Desimpel. Op de site volgden nog een Kinepoliscomplex, een zorghotel en een appartementsgebouw en uiteindelijk worden met Oostende Koerse ook de paardenrennen nieuw leven in geblazen. "Sinds de start van Oostende Koerse hebben we al 70 rendagen en 650 draf- en galoprennen achter de rug. 6.000 paarden, 14.000 bussinessklanten en 350.000 bezoekers kregen we over de vloer. Dat is een succes", vertelt Patrick Orlans.





De Hippodroom wordt ondertussen zo'n vijftig dagen per jaar gebruikt, maar om het gebouw ook in de toekomst te blijven onderhouden zijn er wel nog extra activiteiten nodig. "Er werd al zo'n 50 miljoen euro geïnvesteerd in de hele site, maar er zijn nog mogelijkheden in de jumping en dressuurwereld, en ook de hondenwereld is geïnteresseerd. We willen graag een oproep doen naar de politiek. Want de goede samenwerking van de voorbije legislatuur is belangrijk om de toekomst van deze site te garanderen", vertelt de voorzitter.