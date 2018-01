Blikschade na kop-staartaanrijding 02u47 0

In de Koninginnelaan in Oostende gebeurde woensdagmorgen rond 10 uur een kop-staartaanrijding met drie betrokken voertuigen. Er waren geen gewonden, maar er was wel aanzienlijke blikschade. De wagens dienden te worden getakeld en het ongeval zorgde voor enige verkeershinder. De bestuurders bliezen negatief. (BBO)