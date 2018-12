Blauwe zone moet parkeerdruk in wijk rond luchthaven oplossen Leen Belpaeme

07 december 2018

14u29 2 Oostende Verschillende straten in Raversijde dicht bij de luchthaven worden ingericht als een blauwe zone om de toenemende parkeerdruk door passagiers op te lossen. In deze zone wordt de parkeerduur beperkt tot 8 uur, waardoor reizigers hun wagen er niet meer kunnen achterlaten als ze vertrekken.

Alle inwoners werden bevraagd en de meerderheid gaat akkoord. “Vooraleer we maatregelen namen, polsten we via een bewonersbrief naar de mening van de buurtbewoners. Eerst was de Emiel de Smitlaan aan de beurt. Daarna werden ook de inwoners van de naburige straten bevraagd. Het invoeren van de blauwe zone in Raversijde zal reizigers ontmoedigen om voor lange tijd in de wijk nabij de luchthaven te parkeren”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Het gaat om de Emiel de Smitlaan, de Kinkhoornlaan, de Luchthavenstraat, de Mijterlaan, de Nieuwpoortsesteenweg (tussen de Emiel de Smitlaan en de Luchthavenstraat), de Pareloesterlaan, de Strandschelplaan en de Wulklaan. Er werden 62 formulieren ingediend, 11 keer werd gekozen voor het behouden van de huidige situatie, 51 keer werd gekozen voor het invoeren van een blauwe zone. De bewoners van de Schoolstraat kozen om de huidige situatie te behouden.