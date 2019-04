Blauwe Kruis dient jagers van antwoord: “Stroomhalsbanden voor honden zijn pure marteltuigen. Punt.” Timmy Van Assche

07 april 2019

13u11 0 Oostende Nu de Vlaamse jachtvereniging Hubertus naar het Grondwettelijk Hof trekt om een mogelijk verbod op het gebruik van stroomhalsbanden bij honden aan te vechten , zet het Blauwe Kruis van de Kust de puntjes op de i. Het dierenasiel in Oostende is al jaren voorvechter van een verbod op de shockhalsbanden en vindt de zet van de jachtvereniging onbegrijpelijk.

In 2016 trok voorzitter van het Blauwe Kruis, Fabrice Goffin, met enkele medewerkers naar het kabinet van minister voor dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Ze deden de minister een stroomstoothalsband om de arm en gaven hem enkele shocks. Het doel: Weyts overtuigen om een verbod in de voeren op de zogenaamde ‘e-collars’. “Wij hebben vanuit het Blauwe Kruis een uitgebreid dossier overhandigd aan minister Weyts. Het dossier bevat onder andere het resultaat van een bevraging bij 2.600 dierenartsen over de consequenties van het gebruik van e-collars”, vertelt asielvoorzitter Fabrice Goffin. “Derdegraads brandwonden, letsels, angstgevoelens, stress en in sommige gevallen agressie zijn allemaal het gevolg van het gebruik van stroomhalsbanden. Deze alarmerende informatie en het feit dat vele andere landen en ook professionele gedragsdeskundigen deze methode afkeuren, is een teken aan de wand. In tegenstelling tot heel veel landen blijft België deze toestellen tolereren. Duitsland, Oostenrijk, Finland, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Luxemburg, Wales, Slovenië, Roemenië en nu ook Nederland hebben duidelijke beslissingen genomen inzake de handel en het gebruik van elektrische shockbanden”, vervolgt Goffin. “Wij zijn blij dat na een periode van drie jaar onze minister mogelijks een beslissing hieromtrent zal kenbaar maken. Omdat we regelmatig worden geconfronteerd met honden die door deze stroombanden getraumatiseerd zijn, hebben wij destijds gevraagd om een totaalverbod op de verkoop van elektrische shockbanden in te voeren. Getraumatiseerde honden zijn praktisch niet meer te herplaatsen eens ze in ons asiel terechtkomen.”

Positieve benadering

Dat de jagersvereniging daar nu tegenin wil gaan, stoot Goffin tegen de borst. “Dat nu net jagers op dergelijke wijze reageren met argumenten als ‘welzijn van het dier’ of ‘redden van levens’ is ronduit belachelijk. Dierwelzijn en jagers kan je toch niet ernstig combineren in een argumenterende zinsconstructie?”, is Goffin duidelijk. “De hond van een jager heeft een functie. Om hun honden zo functioneel mogelijk te maken in een zo kort mogelijke tijdspanne, gebruiken jagers ‘snufjes’ zoals elektrische shockbanden. Op geen enkel moment wordt hier consequent nagedacht over het gevolg van gebruik van dergelijke toestellen. Stress van het dier komt nooit ter sprake, letsels of angsten komen niet aan bod. Het gaat enkel en alleen om resultaat tijdens een ‘hobby’. Feit is ook dat wanneer één van de honden van jagers niet naar behoren functioneert, deze heel snel wordt afgestaan om uit te kijken naar een ander ‘functioneel’ dier. Voor veel jagers is hun hond slechts een gebruiksvoorwerp en kopen het dier soms al getraind voor de jacht omdat de kennis en motivatie ontoereikend is om de hond zelf op te leiden. Zo functioneert de met e-collar getrainde jachthond als een voorwerp met afstandsbediening. Dat de elektrische shock slechts sporadisch wordt toegediend of enkel voor hun eigen veiligheid, is de waarheid onrecht aandoen”, meent Goffin. “We weten allemaal dat jagers daar niet voor terugdeinzen als hun hobby kritisch bekeken wordt. Kijk, stroomstoten worden gebruikt om ‘ongewenst’ gedrag af te leren, zoals bijvoorbeeld blaffen naar fietsers, een kat opjagen, uitvallen of niet direct gehoorzamen. Maar met shocks los je het probleem niet op, je brengt een dier emotioneel uit evenwicht. Wij leren niets af, wij leren net goed gedrag aan op een positieve manier en via beloning.

“Marteltuig”

De hond trainen of opvoeden via het toedienen van pijnlijke shocks is nooit in het belang van de hond, stelt de asielvoorzitter. “Het gebruik is enkel in het belang van de mens, die tekort schiet en de tekortkoming op z’n hond afreageert. Trouwens, elke professionele gedragsdeskundige kan bevestigen dat bij honden met sterk prooivangstgedrag, onder invloed van adrenaline de e-collar geen garantie biedt om hen de doen stoppen. Het creëert dus een vals gevoel van veiligheid.” Een bijkomend argument van jagers was dat elektrische shockbanden van belang zijn wanneer jagers zich begeven naast drukke wegen. “Menen zij dit nu werkelijk?”, is Goffin verbaasd. “Wat is dan het risico van aangeschoten wild die een drukke baan oversteken? Hoe gaat men hier mee om? Kijk, e-collars zijn marteltuigen die niet meer van deze tijd zijn. Punt. Dit conditioneringsmiddel is pure foltering. Ons verzoek werd onderbouwd door ervaring, betrokkenheid en een ruim onderzoek. Wij zijn uiteraard bereid om hieromtrent openlijk in debat te gaan.”