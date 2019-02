Bistro Belle de Jour en gastrobar Frenchette kleuren de eens zo groezelige Madridstraat verder in: “Mooiste straat van Oostende” Timmy Van Assche

27 februari 2019

20u27 0 Oostende De Madridstraat is in één klap twee mooie drink- en eetadresjes rijker: bistro Belle de Jour en gastrobar Frenchette liggen zelfs pal tegenover elkaar. Elk presenteren ze een eigen, uniek concept. “Dicht bij de uitgaansbuurt, het Kursaal en verkeersvrij: de Madridstraat is de mooiste straat van de stad”, glundert Els Vanbiervliet van Belle de Jour.

Ooit stond de Madridstraat bekend voor vechtpartijen en drugsfeiten in notoire cafés en discotheken. Nu maakt de verbindingsweg tussen de Langestraat en het Marie-Joséplein naam met enkele leuke adresjes. Een tweetal jaar geleden openden wijnbar Vines en restaurant Chez Paulette (waar vroeger restaurant Berebene was, red.) de deuren en kreeg de straat een nieuw elan. Die lijn wordt nu doorgetrokken met Belle de Jour.

Els Vanbiervliet en chef Jeremy Levecke verhuisden uit de Aartshertoginnestraat en toverden een voormalig café op de hoek met de Kleine Weststraat om tot een mooie bistro: Belle de Jour. “We werden verliefd op dit pand en toen de kans zich voordeed, aarzelden we niet om het te kopen”, vertelt het koppel. “In september vorig jaar begonnen we met het uittekenen van de plannen, in november startten de afbraakwerken. We wilden openen in februari. De aannemer verklaarde ons gek, maar we zijn er toch maar in geslaagd, hé.” De werken zijn nu op enkele details na afgerond, maar nu al oogt alles bijzonder fraai.

Jean Brusselmans als inspiratie

“We lieten ons inspireren door kunstenaar Jean Brusselmans uit Dilbeek, die vaak in Oostende vertoefde. De kleuren in zijn werk keren terug in de zaak. Neem nu de kroonluchters, die zijn een knipoog naar de wolken in zijn schilderijen. Ook de blauwe kleur van de wanden verwijzen naar Brusselmans. Later willen we ook schilderijen uitstallen die naar hem refereren.” Ook kunstenaar Honoré d’O drukte zijn stempel. Verder vallen de mooie terrazzotegels en barmeubels op.

Maar natuurlijk blijft de menukaart het allerbelangrijkste, met een lekker aanbod biovlees, vis en vegetarische gerechten. Ook nieuw is het ‘dinner & room’-concept. “Gasten kunnen hier dineren en achteraf overnachten in een van onze vier slaapkamers met prima Auping-bedden. We opteerden voor een vintage inrichting - stoelen van Vitra, bijvoorbeeld - en een platenspeler in plaats van televisie.” De zaak is behalve op zondag niet meer over de middag open. ‘s Avonds is de keuken open van 18 tot 22.30 uur. “Zo kunnen mensen na afloop van een voorstelling in De Grote Post of Kursaal nog een lekker hapje eten”, aldus Els en Jeremy.

Frenchette

Tegenover Belle de Jour openen Luc en Leo Deklerck gastrobar Frenchette. De broers zijn al bekend van bistro Mathilda en brasserie Ocean. In hetzelfde pand opende Paco Velghe eerder zijn Entrepot Lafayette, daarna namen de broers het over met een succesvolle pop-uptapasbar in aanloop naar hun nieuwe concept. “We werken enerzijds volgens het ‘sharing’-principe. De gerechten komen op tafel op het ritme van de keuken. Voor 39 euro per persoon krijg je een ‘teaser’, drie gerechten om te delen en een side dish. Uiteraard kan je ook gerechten bijbestellen”, legt Luc Deklerck uit. Op de kaart pronken onder meer een ceviche van makreel, carbonara van zeekat en rundstartaar. “Je kan in de bar zowel voor of na het diner terecht voor een goed glas wijn, aperitief of digestief. De bar, waar ook lekkere, verse en creatieve hapjes worden geserveerd, is open tot middernacht. Je kan dus perfect iets komen drinken zonder te blijven eten, of omgekeerd. De inrichting doet denken aan een Franse bistro, maar dan met een twist. Eigenaar van het pand, Paco Velghe, hangt hier nog steeds kunst en curiosa tentoon."

In de keuken staat chef David Servranckx, die al zeventien jaar in Mathilda werkte, en Sonny Sabbe, die ervaring opbouwde in Middelkerke en Nieuwpoort. Ook hier is de keuken tot 22 uur open, ‘s middags is de zaak gesloten. “Komende zomer pakken we uit met opvallende, lekkere salades en op langere termijn hebben we nog plannen boven in het pand.”

“Verliefd op de straat”

Er is natuurlijk een reden waarom de horeca-ondernemers voor de Madridstraat kozen. “Kijk, dit is de mooiste straat van Oostende. Wij wonen ook boven onze zaak”, duiden Vanbiervliet en Levecke. “De Madridstraat ligt dicht bij de tramhalte aan het Marie-Joséplein, in de uitgaansbuurt, dicht bij het Kursaal en De Grote Post én is autovrij. Dat zijn alleen maar troeven. En dat er verschillende zaken zich hier hebben gevestigd, is een goeie zaak. Allemaal hebben ze hun eigenheid en publiek.”

Luc Deklerck beaamt. “Alle ondernemers samen geven de straat een nieuwe start. Ze is trendy en hip. Elke zaak biedt op geheel eigen wijze een absolute meerwaarde. Dit zijn horecaconcepten die in het binnenland al langer bestaan, maar nieuw zijn voor Oostende. En toch: plaats ons allemaal in het binnenland en we hebben er onze plaats, hoor.” Het woelige verleden van de straat is volgens de ondernemers dan ook voltooid verleden tijd.