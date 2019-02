Binnenkort toegestaan: fietsen in het Leopoldpark Leen Belpaeme

06 februari 2019

Binnenkort mag er gefietst worden in het Leopoldpark. “Oostende heeft de ambitie dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Daarom kiezen we resoluut voor veilige fietsverbindingen”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA). Het stadsbestuur wil investeren in veilige fietsinfrastructuur zoals fietstunnels en fietsstraten. “Maar ook met bestaande infrastructuur kunnen we veilige fietsverbindingen realiseren. Daarom laten we fietsen in het Leopoldpark voortaan toe”, verduidelijkt Anseeuw. “Het is de bedoeling om de verkeersborden aan het park in de loop van volgende week aan te passen. Van zodra dat is gebeurd, is fietsen in het park echt toegelaten.” Verkeersveiligheid, maar ook hoffelijkheid en respect, staan hierbij voorop. “We verwachten van zowel fietsers als voetgangers dat ze elkaar ook in het Leopoldpark respecteren en het veilig houden. We zullen daar ook op toezien.”