Binnenkort ribbetjes à volonté op Visserskaai

Oostende De populaire keten Amadeus opent in mei een restaurant langs de iconische Visserskaai. De zaak is vooral bekend voor haar ribbetjes. "Uiteraard zullen we ook vis serveren", lacht manager Klodjan Zugu. Er zullen meer dan 200 zitplaatsen zijn. Het restaurant zoekt nu een tiental medewerkers.

In 1987 opende Amadeus de deuren in het Gentse Patershol. De absolute specialiteit van het huis zijn de 'spareribs à volonté'. De inrichting, met klassieke, houten elementen en rood-wit geruite tafelkleden, is een vaste waarde. Je kan ook kiezen voor gegrilde kipfilet, lamskoteletjes, steak of een vegetarische mix - maar eigenlijk kiest bijna iedereen voor de ribbetjes. Het concept kende snel veel succes. Amadeus telt nu elf vestigingen: vier in Gent, twee in Antwerpen en telkens één restaurant in Brussel, Kruishoutem, Roeselare, Ronse en Sint-Niklaas. Dat er een nieuwe vestiging ging bijkomen, was bekend. Op Facebook bracht de keten nu eindelijk duidelijkheid. "Binnenkort openen we onze twaalfde vestiging in Oostende aan de Visserskaai!" Het bericht verspreidde zich als een lopend vuurtje op sociale media. Het restaurant zal onderdak vinden in een pand op de hoek met de Cirkelstraat. Vroeger waren restaurants Chez Nous en 't Boothuis en om de hoek Au Fondue er gevestigd, verbonden met een centrale keuken. "We zullen nog voor de zomer openen, vermoedelijk in mei", verduidelijkt Klodjan Zugu, manager van Amadeus. "Een exacte openingsdatum hebben we nog niet, omdat we eerst het volledige restaurant willen aankleden in de stijl van Amadeus, maar met een knipoog naar de kust."





Timmy Van Assche In dit pand op de Visserskaai 45 zal Amadeus vanaf mei 200 gasten kunnen bedienen.

Ribbetjes én vis

Toch is de Visserskaai de laatste plaats waar je een ribbetjesrestaurant zou verwachten. "Het prachtige Oostende is de enige stad aan zee en we zochten er al een tijdje naar een geschikte plek. Er zijn al heel wat Oostendenaars die naar onze vestigingen in Gent komen. We richten ons dus niet alleen op toeristen. Ja, in Oostende en langs de kaai heb je al veel restaurants die vis verkopen, maar wij zullen ook vis op de kaart zetten. Toch blijven de spareribs à volonté ons handelsmerk. Net als in Gent, Antwerpen en Brussel wordt het Oostendse filiaal een groot restaurant met meer dan 200 zitplaatsen. We gaan ook op zoek naar een tiental medewerkers: vooral zaal- en keukenhulpen. Geïnteresseerden mogen van zich laten horen. We zijn er zeker van: Oostende wordt een succesverhaal."





Jong imago

"Dat zo'n succesvolle keten naar Oostende komt, toont aan dat de stad alsmaar meer volk lokt", zegt Gunter Vanpraet van het Economisch Huis. "Ook positief is dat de zaak een jong imago heeft. De ligging langs de Visserskaai is voor de zaakvoerders interessant omdat veel volk daar rechtstreeks uit het station komt. De afgelopen jaren zagen we met lede ogen aan hoe meer en meer winkels zich langs de Visserskaai vestigden. Het is qua marketing veel interessanter om handelszaken en horecazaken van elkaar te scheiden. Zo staan de centrumstraten bekend voor hun leuke shoppingadresjes - dit jaar lanceren we daarvoor nieuwe bewegwijzering -, en staat de kaai dan weer bekend voor goede, kwalitatieve en afwisselende restaurants."