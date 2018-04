Bijzonder circus exclusief in Kursaal 05 april 2018

Cirque Berserk speelt tussen 26 en 31 oktober in het Kursaal van Oostende. Dit is geen traditioneel circus, maar een niet te omschrijven knettergek gezelschap. In deze voorstelling worden eeuwenoude circusvaardigheden en -tradities gecombineerd met hedendaagse, adembenemende acts en technieken.





De tournee ging van start in Londen, toert een jaar in het Verenigd Koninkrijk en maakt in de herfstvakantie gedurende zes dagen een exclusieve tussenstop in België, in het Kursaal. Voor deze shows werden over de hele wereld 35 topartiesten gecast, elk uniek in hun genre, die samen meer dan 30 diverse hoogstaande circusacts brengen in één voorstelling. Speciaal voor de gelegenheid zal de show in Oostende ondergedompeld worden in halloweensfeer.





Tickets kosten 48, 43, 37 en 33 euro. Er is een vroegboekkorting tot 30 april. Meer info via www.kursaaloostende.be. (LBB)