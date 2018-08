Bierglas in gezicht tijdens gevecht 20 augustus 2018

02u34 0

Op de hoek van de Langestraat en de Madridstraat is het vrijdagnacht rond 3.45 uur tot een zware vechtpartij gekomen. Een politiepatrouille was van op afstand getuige van een woordenwisseling, waarna een 33-jarige Oostendenaar zijn glas in het gezicht en hals van zijn opponent duwde. Het slachtoffer, een man (23) uit Westerlo, leek op eerste zicht ernstig gewond, maar uiteindelijk viel dat mee na verzorging in het ziekenhuis. De dader werd opgepakt en was stomdronken. Volgens de politie kon hij zich 's morgens niets meer van herinneren van de vechtpartij. Hij mocht beschikken onder strenge voorwaarden en krijgt later mogelijk nog een vervolging. (BBO)