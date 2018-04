Bewoonster oog in oog met inbreker 11 april 2018

In de Roerdompstraat in Oostende stond een bewoonster maandag rond 18 uur oog in oog met een inbreker.





Volgens de politie drong de dader de woning binnen door een ruit in te slaan. Toen hij de vrouw zag, sloeg de man op de vlucht, maar slaagde er toch nog in een laptop te stelen. De bewoonster bleef in shock achter en verwittigde de politie. Die snelde ter plaatse en deed nazicht in de omgeving, maar kon geen dader meer aantreffen. Er is een onderzoek opgestart. (BBO)