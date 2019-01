Bewoonster betrapt inbrekers en krijgt slag in gezicht Bart Boterman

12 januari 2019

19u09 0 Oostende Een vrouw uit Stene bij Oostende betrapte vrijdagavond bij thuiskomst inbrekers in haar woning en werd door een van hen in het gezicht geslagen. De inbrekers sloegen op de vlucht en zijn spoorloos. De vrouw werd even in shock in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de politie van Oostende was er eerder een inbraakpoging in dezelfde wijk.

Vrijdagavond rond 18.30 uur werd de politie al opgeroepen voor een inbraakpoging in de Roekstraat. Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits probeerden inbrekers het raam van een woning te verbrijzelen maar werd het alarm geactiveerd. Een getuige zag drie mannen op de vlucht slaan. De politie snelde meteen ter plaatse en kamde de buurt uit.

Rond 19.10 uur kreeg de politie echter een tweede melding. Vermoedelijk dezelfde inbrekers waren binnengedrongen in een woning in de Winterkoninkjestraat, door een raam aan de achterzijde in te slaan. De bewoners kwamen echter thuis en betrapten binnen twee mannen. “De inbrekers namen de vlucht en daarbij kreeg de bewoonster een slag tegen het hoofd. Opzoekingen in de buurt door verschillende patrouilles met honden leverde niets op”, duidt politiewoordvoerder Carlo Smits.

De bewoonster werd in shock en ter controle in het ziekenhuis opgenomen. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam in beide woningen ter plaatse om sporen te zoeken. De politie van Oostende is een onderzoek gestart.