Beweging.net: "Adviesraden moeten in ere hersteld" 28 augustus 2018

Net voor de laatste gemeenteraadszitting van deze legislatuur in Oostende heeft Beweging.net, een verzameling van middenveldorganisaties, een prioriteitennota afgeleverd aan alle lijsttrekkers. Er staan tien concrete punten in. "De huidige adviesraden worden niet voldoende gewaardeerd, het lijken verplichte nummertjes. Dat moet anders. De adviesraden moeten in ere hersteld worden en er moet nagedacht worden over andere aanvullende manieren van participatie van burgers. We denken bijvoorbeeld aan tijdelijke, themagerichte adviesraden waarin het middenveld en ook spilfiguren betrokken worden", legt voorzitter Michel Lestaeghe uit. "We vragen ook dat een specifieke ambtenaar wordt aangesteld om de armoedetoets te doen bij ieder initiatief. We willen een evaluatie van de budgetten die besteed worden aan kinderarmoede, de cijfers kinderarmoede van Oostende moeten dringend beter. Die zijn de stad onwaardig." (LBB)