Betrapt tijdens levenslang rijverbod 09 april 2018

02u43 0

In de Gouwelozestraat in Oostende is een voertuig door de politie gecontroleerd, waarna bleek dat de bestuurder al een levenslang rijverbod heeft. Bovendien legde de man nog eens een positieve ademtest af. Daarnaast was zijn wagen niet gekeurd. Hij kreeg een resem pv's mee. (JHM)