Betrapt op winkeldiefstal 03 september 2018

02u30 0

Een 66-jarige man uit Oostende is gisterenmiddag even voor 13 uur betrapt op een winkeldiefstal in de Langestraat. De zestiger had voor 25 euro etenswaren meegenomen, maar kon door de politie onderschept werden. De goederen werden zonder beschadiging door de winkel terug in ontvangst genomen. De politie stelde een proces verbaal op. (MMB)