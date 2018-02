Betrapt na winkeldiefstal 03 februari 2018

03u11 0

In de Nieuwstraat in Oostende werden twee mannen donderdagavond betrapt na een winkeldiefstal in een kruidenierszaak. Ze hadden etenswaren in hun zakken gestopt en de uitbater vroeg die na het passeren van de kassa om te betalen. Dat weigerden ze. De politie kwam tussenbeide en ontdekte dat een van hen illegaal in ons land was. De DVZ werd gebeld en de mannen kregen een PV mee. (JHM)