Betrapt met joint in Oostendse uitgaansbuurt? Meteen boete betalen: politie drijft strijd tegen drugs op Bart Boterman

18 april 2019

17u45 17 Oostende Wie in de Oostendse uitgaansbuurt wordt betrapt met drugs, zal vanaf deze zomer meteen een boete moeten betalen. Met onmiddellijke inningen - 100 euro voor cannabis en 175 euro voor andere drugs - schakelen politie en parket een versnelling hoger in de strijd tegen drugs. “Het gedoogbeleid rond cannabis, dat sinds de jaren 2000 wordt gevoerd, werkt niet en geeft het verkeerde signaal”, klinkt het bij de Lokale Politie Oostende.

Wie deze zomer een joint paft of een lijntje legt in de Langestraat en hierbij betrapt wordt, spijst rechtstreeks de staatskas. De maatregel is een van de middelen om het drugsprobleem in Oostende aan te pakken. De korpschef ontkent niet dat dat probleem reëel is. In 2018 werden 16 kilo drugs en 130.000 euro drugsgeld in beslag genomen. Verder werden er een kleine 300 pv’s opgesteld voor druggebruik en drugsbezit. “Maar statistieken over drugs zeggen weinig”, nuanceert de korpschef. “Als het aantal pv’s volgend jaar stijgt, kan dat ook betekenen dat we meer manschappen hebben ingezet. Negen rechercheurs werken nu fulltime op drugs en verrichten goed werk”, aldus Philip Caestecker.

Niet legaal

De politie raakte de voorbije jaren naar eigen zeggen mateloos gefrustreerd door het gedoogbeleid. “Het is een volledig verkeerd signaal. Processen-verbaal opstellen voor gebruik en kleinschalig bezit werd pure tijdverspilling, omdat het niet wordt vervolgd. Het gevolg? Mensen beginnen te denken dat drugsbezit en -gebruik legaal is, omdat het gedoogd wordt. In samenspraak met het parket is nu beslist om over te gaan tot onmiddellijke inningen bij betrapping. Het stadsbestuur steunt de maatregel”, legt de korpschef uit.

Lik op stuk

Bij een betrapping moet de druggebruiker meteen betalen: 100 euro voor cannabis en 175 euro voor andere drugs zoals speed, xtc, cocaïne, heroïne en consorten. Agenten zullen een betaalterminal bij zich hebben. “De drugs worden in beslag genomen. Niet betalen betekent een dagvaarding voor de rechtbank. Een lik-op-stukbeleid is nodig”, gaat de korpschef verder. Het systeem van onmiddellijke inningen werd al uitgetest op festivals zoals Ostend Beach. Het leidde afgelopen editie tot liefst 200 onmiddellijke inningen. Door hierop in te zetten dragen we bij tot een schitterend en veilig evenement.”

Softdrugs

Hoofdinspecteur Michel Crémer, diensthoofd van de sectie drugs van de lokale politie, merkt op dat dat foute berichtgeving over cannabis een groot probleem vormt in de samenleving. “Cannabis wordt afgeschilderd als iets onschuldigs. Dat terwijl de THC-waarde, het psychotrope bestanddeel, vertienvoudigd is bij vroeger. Cannabis is een harddrug geworden en kan voor psychoses zorgen, zeker bij jongeren. Cannabiswinkeltjes met toegelaten varianten en minimale waarden aan werkzame stoffen doen daar bovendien weinig goeds aan. Daar begint het. Het zorgt voor een normalisering”, stelt het diensthoofd. Collega Jörg Molleman van de recherche pikt in. “Vorig jaar stierf iemand na een val door een raam tijdens een psychose die werd uitgelokt door cannabis. Wie beweert dan dat cannabis ongevaarlijk is? Bovendien is een heroïneverslaafde nooit begonnen met heroïne als eerste drug, maar wel met een zogenaamde softdrug, zoals cannabis.”

Integrale aanpak

Onmiddellijke inningen zullen volgens de korpschef ontradend werken. “Maar de politie kan het probleem nooit alleen bestrijden. We moeten met alle diensten blijven inzetten op een integrale aanpak”, aldus de korpschef. “Samen met onder andere het Sociaal Huis, straathoekwerkers en hulpcentra zoals het MSOC zijn de voorbije jaren goede resultaten geboekt. Het aantal drugsdoden kende begin jaren 2000 een piek met liefst 11 gevallen. Dat cijfer is sterk afgenomen mede dankzij die aanpak van voorbije jaren, net zoals het cijfer van drugsgerelateerde criminaliteit. Maar aan die boodschap heeft een ouder die een kind tenonder ziet gaan aan drugs niets. We moeten op alle fronten blijven strijden”, weet commissaris Kris Dubois van de lokale recherche mee te besluiten.