Betrapt met cannabis en steroïden in AZ Damiaan 02 februari 2018

"Ik wou fitnessen, bodybuilden en mijn droom was om een echt 'monster' te worden. Daarom had ik die drugs bij." , verklaarde K.V. uit Bredene. De man werd begin vorig jaar betrapt toen hij in de psychiatrische afdeling van het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende verbleef. Het verplegend personeel had het vermoeden dat hij drugs gebruikte en verwittigde de politie. Op zijn kamer vonden ze in zijn rugzak 107 gram cannabis en tabletten voor in totaal 550 euro steroïden, bedoeld om 'een monster' te worden. "Ik ben van dat plan afgestapt en wou alles verkopen om de waarborg te betalen voor een nieuw appartementje, na mijn relatiebreuk", zei K.V. aan de rechter. "Ik weet dat ik een moeilijk parcours afleg maar heb tijd nodig om alles in orde te brengen. Rome is ook niet op 1 dag gebouwd." Hij kreeg de kans om te bewijzen dat hij werkt aan zijn problematiek en verschijnt op 15 februari opnieuw. (JHM)