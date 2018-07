Betrapt met 39 xtc-pillen in onderbroek tijdens festival 09 juli 2018

Op het dancefestival Ostend Beach werd zaterdag een drugdealer opgepakt. S.T. (21) uit Oostende wilde de controle aan de ingang van het festival ontvluchten, maar kon gevat worden door de politie. Toen ze hem fouilleerden, ontdekten ze 39 xtc-pillen in zijn onderbroek. De man beweerde dat de pillen voor eigen gebruik waren.





Het parket vermoedt echter dat hij de pillen op het festival wilde verkopen. Hij werd voorgeleid en blijft aangehouden.





Naar aanleiding van datzelfde festival zijn in de buurt ook verschillende verkeerscontroles gehouden. Dankzij die controles is nog een drugsdossier lopende. (MMB)