Betrapt in Veldstraat 21 maart 2018

Twee jongeren uit Oostende van 18 en 19 jaar, werden vorige maandag betrapt bij een winkeldiefstal in een kledingzaak in de Veldstraat in Gent. Ze hadden elk een horloge uit de verpakking gehaald. Toen ze betrapt werden, reageerden ze agressief en gaven ze de winkelbediende een duw. De verdachten werden onmiddellijk gedagvaard voor de zitting van de correctionele rechtbank in Gent op 12 april. (DJG)