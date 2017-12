Betonblokken tegen trucks feestelijk verpakt 02u40 0 Foto Benny Proot De ingepakte betonblokken in de Adolf Buylstraat.

Sinds kort staan er acht betonblokken in de Adolf Buylstraat op de kruispunten met de Christinastraat en Hertstraat. Die moeten ervoor zorgen dat bestel- en vrachtwagens niet langer de zijstraten van de belangrijke winkelstraat inslaan. Onlangs nog had een vrachtwagen lichtsnoeren van de befaamde lichttunnel afgerukt nadat de bestuurder de waarschuwingsborden had genegeerd. De klassieke, gele betonblokken zijn nu echter feestelijk verpakt. "In samenspraak met het stadsbestuur besloten we de betonblokken in een kerstjasje te steken", vertelt Pieter Hens van Toerisme Oostende. Eerder presenteerde Toerisme Oostende al winterkousen en cadeaupapier in dezelfde stijl. (TVA)