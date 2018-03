Betere busverbinding met luchthaven 10 maart 2018

02u38 0 Oostende Er komt een betere busverbinding tussen de luchthaven van Oostende en het centrum en station.

Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken (CD&V) van verkeersminister Ben Weyts (N-VA). De toegankelijkheid van de bushalte aan de luchthaven wordt verbeterd dankzij een verhoogde opstap. "Vanaf september komt er een wijziging in de bediening: chauffeurs van De Lijn zullen geen meer rustpauze hebben aan de luchthaven", zegt minister Weyts. "Daarnaast wordt onderzocht of een shuttlebus kan worden ingelegd tussen de luchthaven en Oostende, Brugge en/of Gent. De vraag naar aansluiting met de kusttram ligt momenteel vrij moeilijk. De investering kost veel en momenteel komen nog te weinig toeristen aan op de luchthaven", stelt Verstreken. "Er wordt nog een voorstel van de stad onderzocht, waarbij je gebruik kan maken van de luchthavenparking bij grote events in de stad." (TVA)