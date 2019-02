Betalen via sms-parkeren op Nieuwpoortsesteenweg wordt voorlopig stopgezet Leen Belpaeme

19 februari 2019

15u48 4 Oostende Op voorstel van schepen Björn Anseeuw (N-VA) heeft het stadsbestuur beslist om het betalen via sms-parkeren op een stuk van de Nieuwpoortsesteenweg voorlopig uit te schakelen.

De beslissing komt er nadat de schepen vorige week ontdekte dat de parkeermeters in april 2018 al werden uitgeschakeld op bevel van de vorige burgemeester. “Het gaat over het stuk Nieuwpoortsesteenweg tussen de Heilig-Hartlaan en de Elisabethlaan,” verduidelijkt Björn Anseeuw. “We nemen nu een tijdelijke maatregel als antwoord op de ongelijke behandeling. Nietsvermoedende automobilisten die per sms hun parkeergeld betaalden moesten immers verder blijven betalen, waar dat eigenlijk niet meer moest. De ene burger wel laten betalen en de andere niet, is niet eerlijk.” De schepen kondigde vorige week al aan dat hij bewoners die een bewonerskaart hadden gekocht wil vergoeden. “Ik zal in alle openheid en transparantie een voorstel uitwerken en voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ik zal er alles aan doen om de gedupeerden te vergoeden”, besluit Anseeuw.