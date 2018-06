Bestuurster rijdt tegen drie geparkeerde auto's 23 juni 2018

In de Sartlaan is een bestuurster donderdagavond met haar voertuig tegen drie geparkeerde auto's gereden. De 54-jarige vrouw had zich volgens de politie vergist van pedaal en gaf gas in plaats van te remmen. De schade werd onderling geregeld via een Europees aanrijdingsformulier.





(BBO)