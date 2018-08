Bestuurster belandt in beek en zit vast 17 augustus 2018

Een 58-jarige vrouw uit Oostende is gisteren met haar voertuig in een diepe sloot naast de Gistelsesteenweg in Stene beland. De vrouw verloor rond 11.50 uur om ongekende reden de controle over haar stuur. Ze reed eerst tegen een duiker van een weiland en belandde vervolgens in de gracht. De deuren van de wagen konden niet meer open en de vrouw zat vast. Ze werd uiteindelijk door de brandweer uit haar auto bevrijd. De bestuurster werd in lichte shock naar het ziekenhuis overgebracht, maar kwam er met de schrik vanaf. De politie regelde het verkeer en deed de vaststellingen. De auto werd getakeld. (BBO)