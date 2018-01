Bestuurders naar ziekenhuis na frontale botsing 23 januari 2018

De Oostendse Steenweg in Houtave, bij Zuienkerke, werd gisterenmorgen 45 minuten lang in beide richtingen afgesloten na een frontale botsing tussen twee wagens. Even na 9 uur reed de 69-jarige V.R. uit Bredene in de richting van Oostende toen hij om nog ongekende reden afweek van zijn rijstrook. Hij botste frontaal op de wagen van de 39-jarige Z.Z. uit Oostende. Beide bestuurders geraakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeerden niet in levensgevaar. Beide wagens werden getakeld. (SDVO)