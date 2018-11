Bestuurder vlucht voor politie na diefstal bij hockeyclub 14 november 2018

02u23 0 Oostende De man die zondagnacht tijdens een wilde achtervolging in Oostende uit zijn auto sprong, is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. In zijn wagen lagen heel wat gestolen spullen van Eclair Hockeyclub aan de Konterdamkaai.

De buit bedroeg enkele duizenden euro's aan outfits, hockeymateriaal en schoenen.





"Eerst werd op zaterdagnacht ingebroken. Er leek toen niet veel verdwenen", vertelt voorzitster Veerle Devoldere van de hockeyclub. "Zondag kwamen de inbrekers evenwel terug. Ze namen voor duizenden euro's aan materiaal mee. De schade is groot, want haast elke deur was opengebroken", zegt de voorzitster. De inbrekers merkten wellicht op zaterdag al dat er een grote buit te rapen viel en keerden terug. "Ze zagen allicht niet dat onze clubnaam op al het materiaal gedrukt staat: in principe waardeloos voor verkoop. We zijn blij dat onze spullen terecht zijn", aldus de voorzitster. De trainingen en wedstrijden kwamen niet in het gedrang.





Na de inbraak stootten de inbrekers op politie, die hun voertuig wilde controleren. De passagier vluchtte te voet en is nog steeds spoorloos. Bestuurder R.A. (48) uit Anderlecht reed weg en er ontstond een wilde achtervolging. Het voertuig kon bijna worden gestopt in de Verenigde Natiënlaan, maar R.A. reed toch door waarbij een agente uit de kant moest springen.





De man kon pas in de Parijsstraat ingerekend worden, waar hij uit zijn rijdende auto sprong in een ultieme vluchtpoging. In de koffer zat heel wat hockeymateriaal, al is nog niet duidelijk of alles terecht is. "De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag op de politieagente, gewapende weerspannigheid en diefstal", deelt het parket van Brugge mee. (BBO)