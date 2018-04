Bestuurder vlucht te voet na ongeval 16 april 2018

02u26 2

Een 27-jarige man uit Bredene is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt na een ongeval met vluchtmisdrijf in de Stijn Streuvelslaan zaterdag rond 23 uur. De bestuurder was in een haag gereden en liep te voet weg. Toen de politie bezig was met de vaststellingen, kwam de bestuurder alsnog terug. De man legde een positieve ademtest af. (BBO)