Bestuurder vlucht aan 190 km/u weg van politie, drie minderjarigen op achterbank Bart Boterman

26 december 2018

16u32 0 Oostende Op de kustbaan tussen Oostende en Middelkerke vluchtte dinsdagavond een bestuurder aan 190 kilometer per uur weg van een politiecombi, met een achtervolging tot gevolg. In de wagen van de 21-jarige Diksmuideling zaten nog drie minderjarige passagiers.

Het was rond 23.30 uur toen een patrouille zag dat een Audi A5 aan hoge snelheid over de kustbaan reed. Toen de politie over wou gaan tot een controle, besloot de bestuurder het gaspedaal in te drukken. Volgens commissaris Carlo Smits, woordvoerder van de Lokale Politie Oostende, ontstond er een achtervolging met snelheden tot 190 kilometer per uur. Pas in Westende werd de Audi onderschept. Ongevallen onderweg bleven uit. In de wagen bleken drie minderjarigen uit Nieuwpoort en Middelkerke te zitten.

De politie nam het viertal mee naar het politiekantoor voor een verklaring.

Het parket besloot het rijbewijs van de bestuurder meteen voor 15 dagen in te trekken. Later zal de bestuurder zich allicht voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Nog rijbewijzen ingetrokken

De politie van Oostende trok dezelfde avond nog twee rijbewijzen in voor 15 dagen. De politie kreeg eerder, rond 19 uur, een melding van een zwalpend voertuig op de autosnelweg A10. Eens aangekomen in Oostende kon een patrouille het voertuig onderscheppen op de Verenigde Natieslaan. De 42-jarige Oostendenaar achter het stuur blies positief. Omstreeks 1.30 uur ‘s nachts reed zich ook nog een 52-jarige vrouw uit Oosterzele zich vast op de tramsporen in de Dokter Eduard Moreauxlaan. Ze blies eveneens positief.